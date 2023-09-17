Индия готова к последним испытаниям перед отправкой корабля с людьми в космос

Целью проекта Gaganyaan является создание обитаемой космической капсулы, способной доставить экипаж из трех человек на орбиту высотой 400 км на три дня и затем благополучно упасть в Индийский океан. После завершения проекта ISRO намерена изучить возможности длительного пребывания человека в космосе.

В ходе предстоящих испытаний будет проверена система спасения экипажа, предназначенная для катапультирования астронавтов в аварийных ситуациях, что является частью мер безопасности. Бюджет проекта составляет около 90,23 млрд индийских рупий (1,1 млрд долларов), а запуск с основного индийского космодрома Шрихарикота планируется осуществить до 2024 года.