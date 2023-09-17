Индия готова к последним испытаниям перед отправкой корабля с людьми в космос

Индия готова к последним испытаниям перед отправкой корабля с людьми в космосОни там проведут 3 дня
Индия готовится к решающему испытанию своей амбициозной пилотируемой космической миссии Gaganyaan, которое может состояться уже в следующем месяце. В настоящее время Индийская организация космических исследований (ISRO) готовит четырех астронавтов и рассматривает возможность расширения команды в рамках подготовки к будущим пилотируемым полетам.
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Целью проекта Gaganyaan является создание обитаемой космической капсулы, способной доставить экипаж из трех человек на орбиту высотой 400 км на три дня и затем благополучно упасть в Индийский океан. После завершения проекта ISRO намерена изучить возможности длительного пребывания человека в космосе.
В ходе предстоящих испытаний будет проверена система спасения экипажа, предназначенная для катапультирования астронавтов в аварийных ситуациях, что является частью мер безопасности. Бюджет проекта составляет около 90,23 млрд индийских рупий (1,1 млрд долларов), а запуск с основного индийского космодрома Шрихарикота планируется осуществить до 2024 года.