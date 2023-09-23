Индия потеряла связь с луноходом и посадочным модулем

15:38, 23 сентября 2023
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Индия потеряла связь с луноходом и посадочным модулемАппараты не выходят на связь после выхода и спящего режима
Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила о потере связи с посадочным модулем «Викрам» и луноходом «Прагьян», доставленными на Луну в рамках миссии «Чандраян-3».
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Связь не могут восстановить после выведения аппаратов из спящего режима, в который оборудование было переведено после того, как отработало необходимый цикл. На работу аппаратов был отведён лунный день, равный 14 земным суткам.
«Миссия Chandrayaan-3: были приложены усилия к установлению связи с посадочным модулем "Викрам" и луноходом "Прагъян", чтобы удостовериться в том, что они функционируют. К настоящему моменту мы не получили от них сигналов. Усилия по установлению контакта продолжатся», — сообщила организация ISRO.