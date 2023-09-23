Индия потеряла связь с луноходом и посадочным модулем

Связь не могут восстановить после выведения аппаратов из спящего режима, в который оборудование было переведено после того, как отработало необходимый цикл. На работу аппаратов был отведён лунный день, равный 14 земным суткам.

«Миссия Chandrayaan-3: были приложены усилия к установлению связи с посадочным модулем "Викрам" и луноходом "Прагъян", чтобы удостовериться в том, что они функционируют. К настоящему моменту мы не получили от них сигналов. Усилия по установлению контакта продолжатся», — сообщила организация ISRO.