Иногда лягушки настолько не хотят спариваться, что притворяются мёртвыми

Иногда лягушки настолько не хотят спариваться, что притворяются мёртвымиЖивотный мир продолжает удивлять
Учёные сделали удивительное открытие в поведении самок европейских обыкновенных лягушек.
Оказывается, когда несколько самцов пытаются спариться с одной самкой одновременно, она может притвориться мёртвой, чтобы избежать спаривания. Такое поведение было зафиксировано в лабораторных условиях.
Европейские обыкновенные лягушки известны своим активным поведением в период размножения. В прудах, где они собираются для спаривания, обычно гораздо больше самцов, чем самок.
Иногда одна самка может стать объектом внимания шести или более самцов, что может привести к её гибели.
Самки, в свою очередь, разработали различные методы обороны. Некоторые из них издают резкие звуки, напоминающие хрюканье, чтобы отпугнуть самцов.
Другие же просто лежат неподвижно с вытянутыми конечностями, притворяясь мёртвыми. Учёные предполагают, что это может быть автоматической реакцией на стресс. А может и сознательным действием.