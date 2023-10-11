Иногда лягушки настолько не хотят спариваться, что притворяются мёртвыми

Оказывается, когда несколько самцов пытаются спариться с одной самкой одновременно, она может притвориться мёртвой, чтобы избежать спаривания. Такое поведение было зафиксировано в лабораторных условиях.

Европейские обыкновенные лягушки известны своим активным поведением в период размножения. В прудах, где они собираются для спаривания, обычно гораздо больше самцов, чем самок.

Иногда одна самка может стать объектом внимания шести или более самцов, что может привести к её гибели.

Самки, в свою очередь, разработали различные методы обороны. Некоторые из них издают резкие звуки, напоминающие хрюканье, чтобы отпугнуть самцов.

Другие же просто лежат неподвижно с вытянутыми конечностями, притворяясь мёртвыми. Учёные предполагают, что это может быть автоматической реакцией на стресс. А может и сознательным действием.