Наука и технологии
20:03, 25 октября 2023
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Инженеры изобрели и успешно запустили в воздух самый большой квадрокоптер на планете

И такие студенческие проекты бывают

Инженеры из Университета Манчестера установили новый рекорд, создав и успешно запустив в воздух самый большой квадрокоптер в истории.

Инженеры изобрели и успешно запустили в воздух самый большой квадрокоптер на планете
© Ferra.Expert

Этот гигантский дрон весит 24.5 кг, что позволяет ему летать без специальных разрешений от авиационных властей Великобритании.

Проект начался как «поиски вдохновения для студентов», и его целью было создание лёгкой и экологически чистой альтернативы аэрокосмическим конструкциям из углеродного волокна.

Для достижения своей цели студенты выбрали пенопласт с бумажной оболочкой толщиной 5 мм для создания полой рамы. Листы пенопласта были вырезаны лазером и склеены вместе для создания каркаса. В результате получился квадрокоптер с диагональю в 6.4 метра.

Инженеры изобрели и успешно запустили в воздух самый большой квадрокоптер на планете
© New Atlas

«Пенопласт — интересный материал для работы», — отметил инженер-исследователь Дэн Конинг, лидер команды по дизайну и строительству.

«Используя его правильно, мы можем создавать сложные аэрокосмические конструкции, где каждый компонент разработан так, чтобы быть только настолько сильным, насколько это необходимо».

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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