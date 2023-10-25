Инженеры изобрели и успешно запустили в воздух самый большой квадрокоптер на планете

Инженеры изобрели и успешно запустили в воздух самый большой квадрокоптер на планетеИ такие студенческие проекты бывают
Инженеры из Университета Манчестера установили новый рекорд, создав и успешно запустив в воздух самый большой квадрокоптер в истории.
Этот гигантский дрон весит 24.5 кг, что позволяет ему летать без специальных разрешений от авиационных властей Великобритании.
Проект начался как «поиски вдохновения для студентов», и его целью было создание лёгкой и экологически чистой альтернативы аэрокосмическим конструкциям из углеродного волокна.
Для достижения своей цели студенты выбрали пенопласт с бумажной оболочкой толщиной 5 мм для создания полой рамы. Листы пенопласта были вырезаны лазером и склеены вместе для создания каркаса. В результате получился квадрокоптер с диагональю в 6.4 метра.
«Пенопласт — интересный материал для работы», — отметил инженер-исследователь Дэн Конинг, лидер команды по дизайну и строительству.
«Используя его правильно, мы можем создавать сложные аэрокосмические конструкции, где каждый компонент разработан так, чтобы быть только настолько сильным, насколько это необходимо».