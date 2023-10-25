Инженеры изобрели и успешно запустили в воздух самый большой квадрокоптер на планете

Этот гигантский дрон весит 24.5 кг, что позволяет ему летать без специальных разрешений от авиационных властей Великобритании.

Проект начался как «поиски вдохновения для студентов», и его целью было создание лёгкой и экологически чистой альтернативы аэрокосмическим конструкциям из углеродного волокна.

Для достижения своей цели студенты выбрали пенопласт с бумажной оболочкой толщиной 5 мм для создания полой рамы. Листы пенопласта были вырезаны лазером и склеены вместе для создания каркаса. В результате получился квадрокоптер с диагональю в 6.4 метра.