Инженеры разработали легкий метод добычи урана из морской воды

Чтобы воспользоваться этим ресурсом, ученые искали высокоселективные адсорбирующие материалы для извлечения урана из морской воды, в которой другие элементы, такие как натрий и кальций, присутствуют в гораздо более высоких концентрациях. Они обратились к слоистым двойным гидроксидам (LDH), которые можно сконструировать таким образом, чтобы они были высокоселективными по отношению к урану.

В результате применения рентгеновской абсорбционной спектроскопии (XAS) удалось понять механизм извлечения урана из морской воды с помощью легированных LDH-материалов. Этот процесс в первую очередь включает поверхностное комплексообразование, при котором уран связывается с обильными участками Mg/Al-OH. Кроме того, происходят механизмы ионного обмена, при которых нитрат-ионы в структуре LDH обмениваются на другие анионы, такие как карбонат, гидроксил и уранил-карбонат.

Исследование показало, что включение трехвалентных лантанидов в LDH-материалы позволяет усилить ионный характер связи, что приводит к повышению селективности по урану. Такой подход позволяет получить простой и в то же время эффективный метод управления селективностью, что делает возможным эффективное извлечение урана из морской воды.