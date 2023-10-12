Наука и технологии
19:24, 12 октября 2023
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Исследователи продемонстрировали новый «квантового ластика»

Потому что квантовые компьютеры подвержены ошибкам

Исследователи из Калифорнийского технологического института добились успехов в повышении надежности квантовых компьютеров, что необходимо для их практического применения. Квантовые компьютеры перспективны для решения сложных задач, однако они более подвержены ошибкам, чем классические компьютеры.

Исследователи продемонстрировали новый «квантового ластика»

© Ferra.expert

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые продемонстрировали квантовый ластик, способный обнаруживать и исправлять ошибки в квантовых вычислительных системах.

Эти ошибки могут нарушать квантовые состояния, но новая система использует лазерное излучение для обнаружения и исправления ошибок, не вызывая новых. Точное определение ошибок и применение лазерных импульсов позволило повысить скорость запутывания - важнейшее свойство квантовых вычислений.

Команда достигла скорости запутывания с ошибкой только в одной из 1000 пар атомов, что является десятикратным улучшением.

Это исследование является значительным шагом на пути к созданию более практичных и надежных квантовых вычислений.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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