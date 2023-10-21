Из ДНК сделали нанодвигатель

Нанодвигатель напоминает тренажер для запястья, но он невероятно мал - примерно в миллион раз. В нем используется пружинный механизм, соединяющий две рукоятки, которые не сжимаются, а натягиваются. Имитируя биологический механизм, включающий РНК-полимеразы, двигатель создает пульсирующие движения. Для его работы необходима энергия, получаемая из трифосфатов нуклеотидов.

Несмотря на то, что работа над этим миниатюрным двигателем находится еще на ранней стадии, его возможности весьма обширны: он может найти применение в диагностике, терапии, молекулярной робототехнике и создании новых материалов.