Изображения телескопа «Джеймс Уэбб» не соответствуют моделям формирования Вселенной

Изображения телескопа «Джеймс Уэбб» не соответствуют моделям формирования ВселеннойНо и в этих данных смысл найдется
Изображения, полученные космическим телескопом «Джеймс Уэбб», приводят ученых в недоумение. Телескоп, путешествуя по космосу, дает исследователям возможность наблюдать планеты и галактики в том виде, в каком они существовали миллиарды лет назад. Недавно на этих снимках были обнаружены галактики, которые оказались старше и массивнее, чем предполагалось, что поставило под сомнение традиционные модели формирования Вселенной.
Однако в исследовании, опубликованном в Astrophysical Journal Letters, предлагается возможное объяснение этого несоответствия. Исследователи провели компьютерное моделирование и обнаружили, что эти кажущиеся массивными галактики могут быть не такими большими, как кажется. Вместо этого их яркость может быть обусловлена «вспышечным звездообразованием».
Эти галактики спорадически генерируют звезды в интенсивных всплесках, что заставляет их казаться более старыми и массивными, чем они есть на самом деле.
Полученные результаты указывают на то, что стандартная модель формирования Вселенной все еще может быть верна, а внешний вид этих галактик является результатом их уникальных моделей звездообразования.