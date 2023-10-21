Наука и технологии
20:24, 21 октября 2023
1 мин.

Изображения телескопа «Джеймс Уэбб» не соответствуют моделям формирования Вселенной

Но и в этих данных смысл найдется

Изображения, полученные космическим телескопом «Джеймс Уэбб», приводят ученых в недоумение. Телескоп, путешествуя по космосу, дает исследователям возможность наблюдать планеты и галактики в том виде, в каком они существовали миллиарды лет назад. Недавно на этих снимках были обнаружены галактики, которые оказались старше и массивнее, чем предполагалось, что поставило под сомнение традиционные модели формирования Вселенной.

Изображения телескопа «Джеймс Уэбб» не соответствуют моделям формирования Вселенной
© NASA

Однако в исследовании, опубликованном в Astrophysical Journal Letters, предлагается возможное объяснение этого несоответствия. Исследователи провели компьютерное моделирование и обнаружили, что эти кажущиеся массивными галактики могут быть не такими большими, как кажется. Вместо этого их яркость может быть обусловлена «вспышечным звездообразованием».

Эти галактики спорадически генерируют звезды в интенсивных всплесках, что заставляет их казаться более старыми и массивными, чем они есть на самом деле.

Полученные результаты указывают на то, что стандартная модель формирования Вселенной все еще может быть верна, а внешний вид этих галактик является результатом их уникальных моделей звездообразования.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.