Изображения телескопа «Джеймс Уэбб» не соответствуют моделям формирования Вселенной

Однако в исследовании, опубликованном в Astrophysical Journal Letters, предлагается возможное объяснение этого несоответствия. Исследователи провели компьютерное моделирование и обнаружили, что эти кажущиеся массивными галактики могут быть не такими большими, как кажется. Вместо этого их яркость может быть обусловлена «вспышечным звездообразованием».

Эти галактики спорадически генерируют звезды в интенсивных всплесках, что заставляет их казаться более старыми и массивными, чем они есть на самом деле.

Полученные результаты указывают на то, что стандартная модель формирования Вселенной все еще может быть верна, а внешний вид этих галактик является результатом их уникальных моделей звездообразования.