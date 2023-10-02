Наука и технологии
18:14, 02 октября 2023
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К этим растениям ни в коем случае нельзя подпускать собак

Будьте начеку

Некоторые растения могут быть особенно токсичными для домашних животных. И среди них - даже обычные колокольчики.

К этим растениям ни в коем случае нельзя подпускать собак
© Mygardenlife.com

Колокольчики. Они содержат ядовитые соединения гликозиды. Причём его можно найти и в листьях, и в стеблях, и в цветах, и в луковицах растения.

Безвременник осенний. Он токсичен для собак из-за наличия колхицина. Отравление может произойти, если питомец проглотит любую часть растения.

Азалия. Это растение содержит грайанотоксины, которые нарушают работу мышечных и нервных клеток собак. Основные симптомы отравления азалией включают нарушение сердечного ритма, тремор, низкое кровяное давление.

К этим растениям ни в коем случае нельзя подпускать собак
© GFL Outdoors

Плющ. Он может стать ядовитым для собак при проглатывании, а при попадании на кожу может вызвать сыпь. Питомец в результате может страдать от расстройства желудка, раздражения кожи и рта.

Наперстянка. При проглатывании это растение вызовет у собаки тошноту, судороги, тремор. Также оно может даже привести к смерти.

Кизильник. Если собаки проглотят много ягод или листьев этого растения, то столкнутся с диареей и сильной болью в животе.

Гигантский борщевик. При контакте кожи с соком борщевика и при воздействии солнечного света возникает ожог. По словам специалиста, попадание сока этого растения в глаза собаки может привести к слепоте.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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