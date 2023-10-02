К этим растениям ни в коем случае нельзя подпускать собак

К этим растениям ни в коем случае нельзя подпускать собакБудьте начеку
Некоторые растения могут быть особенно токсичными для домашних животных. И среди них - даже обычные колокольчики.
Колокольчики. Они содержат ядовитые соединения гликозиды. Причём его можно найти и в листьях, и в стеблях, и в цветах, и в луковицах растения.
Безвременник осенний. Он токсичен для собак из-за наличия колхицина. Отравление может произойти, если питомец проглотит любую часть растения.
Азалия. Это растение содержит грайанотоксины, которые нарушают работу мышечных и нервных клеток собак. Основные симптомы отравления азалией включают нарушение сердечного ритма, тремор, низкое кровяное давление.
Плющ. Он может стать ядовитым для собак при проглатывании, а при попадании на кожу может вызвать сыпь. Питомец в результате может страдать от расстройства желудка, раздражения кожи и рта.
Наперстянка. При проглатывании это растение вызовет у собаки тошноту, судороги, тремор. Также оно может даже привести к смерти.
Кизильник. Если собаки проглотят много ягод или листьев этого растения, то столкнутся с диареей и сильной болью в животе.
Гигантский борщевик. При контакте кожи с соком борщевика и при воздействии солнечного света возникает ожог. По словам специалиста, попадание сока этого растения в глаза собаки может привести к слепоте.