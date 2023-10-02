К этим растениям ни в коем случае нельзя подпускать собак

Колокольчики. Они содержат ядовитые соединения гликозиды. Причём его можно найти и в листьях, и в стеблях, и в цветах, и в луковицах растения.

Безвременник осенний. Он токсичен для собак из-за наличия колхицина. Отравление может произойти, если питомец проглотит любую часть растения.

Азалия. Это растение содержит грайанотоксины, которые нарушают работу мышечных и нервных клеток собак. Основные симптомы отравления азалией включают нарушение сердечного ритма, тремор, низкое кровяное давление.