Как и почему возникает град

В жаркие дни иногда мы можем наблюдать не просто дождь, а град. Как же образуются эти ледяные шарики и почему они не тают, когда падают на землю?

Когда кучево-дождевые облака поднимаются на большую высоту, - 10-15 км - они наполнены каплями переохлаждённой воды и кристаллами льда. Вода при этом в них всё ещё находится в жидком виде, хотя её температура - ниже нуля.