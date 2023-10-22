Как и почему возникает град

Как и почему возникает градОбъяснил метеоролог
Град - это частицы льда, которые падают на землю. Но из-за чего вообще образуются эти ледяные шарики?
В жаркие дни иногда мы можем наблюдать не просто дождь, а град. Как же образуются эти ледяные шарики и почему они не тают, когда падают на землю?
Когда кучево-дождевые облака поднимаются на большую высоту, - 10-15 км - они наполнены каплями переохлаждённой воды и кристаллами льда. Вода при этом в них всё ещё находится в жидком виде, хотя её температура - ниже нуля.
В кучево-дождевых облаках воздух движется вверх и вниз, вызывая восходящие и нисходящие потоки. Эти потоки воздуха достаточно сильны, чтобы с их помощью кристаллы льда перемещались внутри облака. За счёт таких перемещений и образуются крупинки града.
Но почему градины не тают, если температура воздуха летом может составлять +25-40 градусов по Цельсию? Ответ заключается в скорости их падения. Мелкие градины обычно падают со скоростью 15-40 км/ч и не успевают растаять до того, как достигнут поверхности земли.