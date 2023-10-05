Как ИИ помог ускорить открытия в математике

Как ИИ помог ускорить открытия в математикеС непревзойденной точностью
Математики из Имперского колледжа Лондона и Ноттингемского университета использовали возможности искусственного интеллекта (ИИ) для ускорения своей работы по определению фундаментальных атомных форм в высших измерениях, известных как многообразия Фано.
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Они использовали машинное обучение для анализа уравнений, описывающих эти формы, и классификации их по группам с общими свойствами. Команда также обучила модель машинного обучения предсказывать размеры многообразий Фано по квантовым периодам, достигнув 99% точности.
Такое инновационное применение искусственного интеллекта в математике способно изменить эту область, ускорив обнаружение закономерностей и идей, на которые традиционными методами могли уйти годы. Кроме того, математические данные, не содержащие шумов и богатые закономерностями, могут служить ценным полигоном для отработки моделей машинного обучения, повышая их способность обнаруживать новые закономерности в различных областях.
Исследователи считают, что ИИ может произвести революцию в работе математиков, предоставив им новые инструменты для изучения и понимания сложных математических концепций.