Как исландские вулканы помогут в освоении Венеры

Недавно научная группа VERITAS отправилась в Исландию, в частности, в район вблизи вулкана Аскья, для изучения горных пород и поверхностей, напоминающих поверхности Венеры. Эти вулканические рельефы служат аналогами для лучшего понимания возможных извержений на Венере и тестирования технологий миссии.

Несмотря на ограниченный бюджет в 1,5 млн долларов до 2028 г. после сокращения финансирования НАСА в начале этого года, команда собрала образцы молодых пород и свежих лавовых потоков в районе Аскьи для будущего лабораторного анализа. Геологическое сходство Исландии с Венерой делает ее идеальной земной исследовательской площадкой для подготовки к миссии VERITAS.

С помощью наземных радиолокационных данных и усовершенствования бортовых алгоритмов VERITAS должен выявить изменения на поверхности Венеры, что позволит получить важную информацию о планете и ее геологии.