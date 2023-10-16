Как изменение климата влияет на французское вино

Однако ведущий автор исследования Эндрю Вуд не считает, что изменение климата - это хорошо. Да, благодаря глобальному потеплению улучшаются условия выращивания винограда, но также из-за него возрастает риск возникновения экстремальных погодных явлений. Например, пожаров, заморозков, града.

Слишком сильная засуха летом тоже может иметь разрушительные последствия для урожая. После достижения определённого порога качество винограда резко падает. Более того, он может даже начать осыпаться.

Команда учёных в ходе исследования проанализировала климатические данные с ежегодными оценками винных критиков винодельческого региона Бордо на юго-западе Франции с 1950 по 2020 год. Оказалось, что на сегодняшний день наблюдается положительная тенденция.