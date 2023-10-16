Наука и технологии
15:17, 16 октября 2023
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Как изменение климата влияет на французское вино

Недавно выяснили учёные

В ходе нового исследования, результаты которого опубликованы в журнале iScience, специалисты обнаружили, что глобальное потепление может улучшить качество урожаев. По крайней мере, до определённого момента.

Как изменение климата влияет на французское вино
© Phys.org

Новое исследование показало, что более урожайные с точки зрения вина годы характеризуются более высокими температурами, большей разницей между зимой и летом, более ранними и более короткими вегетационными периодами. Всё это становится более частым явлением в результате антропогенного планетарного потепления.

Как изменение климата влияет на французское вино
© The Climate Reality Project

Однако ведущий автор исследования Эндрю Вуд не считает, что изменение климата - это хорошо. Да, благодаря глобальному потеплению улучшаются условия выращивания винограда, но также из-за него возрастает риск возникновения экстремальных погодных явлений. Например, пожаров, заморозков, града.

Слишком сильная засуха летом тоже может иметь разрушительные последствия для урожая. После достижения определённого порога качество винограда резко падает. Более того, он может даже начать осыпаться.

Команда учёных в ходе исследования проанализировала климатические данные с ежегодными оценками винных критиков винодельческого региона Бордо на юго-западе Франции с 1950 по 2020 год. Оказалось, что на сегодняшний день наблюдается положительная тенденция.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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