Как изменится вкус пива в будущем

Как изменится вкус пива в будущемИ в этом виновато глобальное потепление
Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, показали, что изменение климата угрожает выращиванию в Европе хмеля. Именно этот компонент придаёт напитку горечь.
Повышение температуры и уменьшение количества дождей снижают урожайность хмеля и концентрацию веществ, которые придают пиву терпкость. К такому выводу пришли учёные, проанализировав данные из пяти мест в Чехии, Германии и Словакии. Эти страны вместе с Польшей считаются основными производителями хмеля в Европе.
Оказалось, что урожайность хмеля упала до 19,4% на четырех участках и оставалась стабильной на пятом. Это выяснилось после сравнения данных за 1995-2018 и 1971-1994 годы.
Кроме того, снизилась концентрация горьких соединений, альфа-кислот. Исследователи предполагают, что в дальнейшем нас ждёт падение урожайности хмеля на 4-18% по сравнению с 1989-2019 года. Также по мере повышения температуры и воздействия осадков концентрация альфа-кислот может снизиться на 20-31%.
Другими словами, пиво может стать в последующие годы менее горьким из-за снижения горечи хмеля.