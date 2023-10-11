Наука и технологии
11:42, 11 октября 2023
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Как изменится вкус пива в будущем

И в этом виновато глобальное потепление

Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, показали, что изменение климата угрожает выращиванию в Европе хмеля. Именно этот компонент придаёт напитку горечь.

Как изменится вкус пива в будущем
© NPR

Повышение температуры и уменьшение количества дождей снижают урожайность хмеля и концентрацию веществ, которые придают пиву терпкость. К такому выводу пришли учёные, проанализировав данные из пяти мест в Чехии, Германии и Словакии. Эти страны вместе с Польшей считаются основными производителями хмеля в Европе.

Оказалось, что урожайность хмеля упала до 19,4% на четырех участках и оставалась стабильной на пятом. Это выяснилось после сравнения данных за 1995-2018 и 1971-1994 годы.

Как изменится вкус пива в будущем
© Phys.org

Кроме того, снизилась концентрация горьких соединений, альфа-кислот. Исследователи предполагают, что в дальнейшем нас ждёт падение урожайности хмеля на 4-18% по сравнению с 1989-2019 года. Также по мере повышения температуры и воздействия осадков концентрация альфа-кислот может снизиться на 20-31%.

Другими словами, пиво может стать в последующие годы менее горьким из-за снижения горечи хмеля.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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