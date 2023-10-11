Как изменится вкус пива в будущем

Повышение температуры и уменьшение количества дождей снижают урожайность хмеля и концентрацию веществ, которые придают пиву терпкость. К такому выводу пришли учёные, проанализировав данные из пяти мест в Чехии, Германии и Словакии. Эти страны вместе с Польшей считаются основными производителями хмеля в Европе.

Оказалось, что урожайность хмеля упала до 19,4% на четырех участках и оставалась стабильной на пятом. Это выяснилось после сравнения данных за 1995-2018 и 1971-1994 годы.