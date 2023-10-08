Как кошка может вас благодарить: пять способов

Массаж. Кошки делают его, переминая лапками. Также при этом они могут выпускать и втягивать коготки.

Бодание головой. Это считается выражением глубокой привязанности и благодарности кошки. Кроме того, при помощи «бодания» она оставляет на хозяине метки, показывая, что он как бы «занят» и принадлежит ей.

«Поцелуй» и вылизывание. Кошка может медленно подмигивать в знак благодарности, то есть она будет словно пытаться вас таким образом поцеловать. Ещё один способ выражения любви к человеку у кошек - вылизывание у него рук, лица, волос.