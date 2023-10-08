Как кошка может вас благодарить: пять способов

Как кошка может вас благодарить: пять способовОбратите внимание на поведение питомца
Бытует мнение, что кошки - эгоистичные и неблагодарные животные. Но в действительности это не так. И вот способы, при помощи которых ваша кошка может говорить «спасибо».
Мурчание. По словам некоторых врачей, мурчание приводит в норму кровяное давление, помогает в регенерации костной ткани, заживлении переломов.
Подарки. Это может быть игрушка, какой-то другой предмет или добыча. Например, мышь, птица, насекомое. Подобным образом кошка пытается вас накормить.
Массаж. Кошки делают его, переминая лапками. Также при этом они могут выпускать и втягивать коготки.
Бодание головой. Это считается выражением глубокой привязанности и благодарности кошки. Кроме того, при помощи «бодания» она оставляет на хозяине метки, показывая, что он как бы «занят» и принадлежит ей.
«Поцелуй» и вылизывание. Кошка может медленно подмигивать в знак благодарности, то есть она будет словно пытаться вас таким образом поцеловать. Ещё один способ выражения любви к человеку у кошек - вылизывание у него рук, лица, волос.