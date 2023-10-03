Как учёные узнают возраст планет и звёзд

Как учёные узнают возраст планет и звёздВсё зависит от того, какое это космическое тело
Конечно, возраст объектов, находящихся в космосе, измерить трудно. Но это всё-таки возможно.
Звёзды, подобные Солнцу, в течение миллиардов лет сохраняют одинаковые температуру, яркость, размер. Часто свойства планет (например, их температура) определяются звездой, вокруг которой они вращаются, а не их собственным возрастом и эволюцией.
При этом со временем звёзды немного меняют цвет и становятся менее яркими. Также звёзды вращаются, и эта скорость постепенно замедляется. Оценить их возраст можно и благодаря снижению их магнитной активности.
Более продвинутый метод измерения возраста звёзд - это астеросейсмологией. Астрономы в этом случае изучают на поверхности звёзд вибрации, вызванные волнами, проходящими через недра этих звёзд. Согласно этой модели, возраст Солнца составляет 4,58 миллиарда лет.
Определить возраст планет в космосе помогают радионуклиды. Это атомы, которые медленно выделяют энергию в течение длительного времени. При помощи этого метода учёные выяснили, что возраст самого старого известного метеорита - 4,57 миллиарда лет, а почва, доставленная с Луны во время миссий Аполлона, имела возраст до 4,6 миллиардов лет.
Также специалисты часто узнают возраст каменистых космических объектов (Луна или Марс), подсчитывая их кратеры. На старых планетах их больше, чем на молодых.
У планет-гигантов типа Юпитера возраст определяется при подсчёте кратеров на их спутниках или через изучение метеоритов, рассеянных ими.