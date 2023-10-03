Как учёные узнают возраст планет и звёзд

Звёзды, подобные Солнцу, в течение миллиардов лет сохраняют одинаковые температуру, яркость, размер. Часто свойства планет (например, их температура) определяются звездой, вокруг которой они вращаются, а не их собственным возрастом и эволюцией.

При этом со временем звёзды немного меняют цвет и становятся менее яркими. Также звёзды вращаются, и эта скорость постепенно замедляется. Оценить их возраст можно и благодаря снижению их магнитной активности.

Более продвинутый метод измерения возраста звёзд - это астеросейсмологией. Астрономы в этом случае изучают на поверхности звёзд вибрации, вызванные волнами, проходящими через недра этих звёзд. Согласно этой модели, возраст Солнца составляет 4,58 миллиарда лет.