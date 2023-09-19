Какая диета поможет вашей собаке оставаться здоровой

Любые продукты, на которых указано, что они «дополнительные», не должны составлять основу рациона. Вы можете их давать собаке разве что в качестве лакомства.

Убедитесь также, что 90% рациона вашего питомца состоит из полноценной и сбалансированной пищи, а 10% - из лакомств или других продуктов питания.

Данные Американской ассоциации больниц для животных показывают, что зерновые в корме для собак могут помочь сделать его сбалансированным и полноценным. При этом ещё в 2018 году учёные высказали опасения по поводу того, что некоторые нетрадиционные диеты (включая беззерновые) связаны с дилатационной кардиомиопатией у собак. Но для подтверждения этого нужны дополнительные исследования.

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