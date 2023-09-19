Наука и технологии
15:01, 19 сентября 2023
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Какая диета поможет вашей собаке оставаться здоровой

Важно учитывать несколько факторов

Многие из нас воспринимают своих собак как членов семьи. Поэтому мы так беспокоимся об их питании. И вот что важно об этом знать.

Какая диета поможет вашей собаке оставаться здоровой
© Pet Place

Доктор Дебора Линдер, сертифицированный ветеринарный диетолог Школы ветеринарной медицины Каммингса при Университете Тафтса, советует искать на этикетке корма для домашних животных информацию о том, является ли он сбалансированным и полноценным и на каком этапе жизни (в каком возрасте) его рекомендуется давать собаке.

Что касается сырой пищи, то, по словам Всемирной ветеринарной ассоциации мелких животных (WSAVA), то существуют определённые риски. Они связаны с тем, что вместе с испражнениями собаки могут выделяться различные бактерии, даже если никаких признаков болезни у животного нет. Также не стоит добавлять в сырую пищу кости, так как они могут повредить зубы пса или привести к непроходимости кишечника.

Какая диета поможет вашей собаке оставаться здоровой
© Getty

Любые продукты, на которых указано, что они «дополнительные», не должны составлять основу рациона. Вы можете их давать собаке разве что в качестве лакомства.

Убедитесь также, что 90% рациона вашего питомца состоит из полноценной и сбалансированной пищи, а 10% - из лакомств или других продуктов питания.

Данные Американской ассоциации больниц для животных показывают, что зерновые в корме для собак могут помочь сделать его сбалансированным и полноценным. При этом ещё в 2018 году учёные высказали опасения по поводу того, что некоторые нетрадиционные диеты (включая беззерновые) связаны с дилатационной кардиомиопатией у собак. Но для подтверждения этого нужны дополнительные исследования.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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