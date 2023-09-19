Какая диета поможет вашей собаке оставаться здоровой

Какая диета поможет вашей собаке оставаться здоровойВажно учитывать несколько факторов
Многие из нас воспринимают своих собак как членов семьи. Поэтому мы так беспокоимся об их питании. И вот что важно об этом знать.
Доктор Дебора Линдер, сертифицированный ветеринарный диетолог Школы ветеринарной медицины Каммингса при Университете Тафтса, советует искать на этикетке корма для домашних животных информацию о том, является ли он сбалансированным и полноценным и на каком этапе жизни (в каком возрасте) его рекомендуется давать собаке.
Что касается сырой пищи, то, по словам Всемирной ветеринарной ассоциации мелких животных (WSAVA), то существуют определённые риски. Они связаны с тем, что вместе с испражнениями собаки могут выделяться различные бактерии, даже если никаких признаков болезни у животного нет. Также не стоит добавлять в сырую пищу кости, так как они могут повредить зубы пса или привести к непроходимости кишечника.
Любые продукты, на которых указано, что они «дополнительные», не должны составлять основу рациона. Вы можете их давать собаке разве что в качестве лакомства.
Убедитесь также, что 90% рациона вашего питомца состоит из полноценной и сбалансированной пищи, а 10% - из лакомств или других продуктов питания.
Данные Американской ассоциации больниц для животных показывают, что зерновые в корме для собак могут помочь сделать его сбалансированным и полноценным. При этом ещё в 2018 году учёные высказали опасения по поводу того, что некоторые нетрадиционные диеты (включая беззерновые) связаны с дилатационной кардиомиопатией у собак. Но для подтверждения этого нужны дополнительные исследования.
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