Наука и технологии
19:59, 11 октября 2023
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Какие виды боли мы унаследовали от неандертальцев

И в каких регионах люди более чувствительны к боли

Современные исследования показали, что у нас, современных людей, есть генетические варианты, унаследованные от неандертальцев, которые влияют на нашу чувствительность к боли.

Какие виды боли мы унаследовали от неандертальцев
© Ferra.Expert

Ген SCN9A кодирует канал Nav1.7, который играет ключевую роль в передаче нервных импульсов, связанных с болевыми ощущениями. Исследования показали, что некоторые варианты этого гена могут вызвать либо невосприимчивость к боли, либо экстремальные болевые синдромы.

В 2020 году было обнаружено, что три аминокислотных замещения в Nav1.7, происходящие от неандертальцев, влияют на функцию Nav1.7.

Особенно интересно, что люди, несущие эти варианты, испытывают большую болевую чувствительность. Эти варианты, однако, редки в Европе, но более распространены в Америке.

Таким образом, наша болевая чувствительность может быть частично обусловлена генами, которые мы унаследовали от наших древних предков, неандертальцев.

Это открытие может иметь важное значение для понимания механизмов боли и разработки новых методов её лечения.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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