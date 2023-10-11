Какие виды боли мы унаследовали от неандертальцев

Ген SCN9A кодирует канал Nav1.7, который играет ключевую роль в передаче нервных импульсов, связанных с болевыми ощущениями. Исследования показали, что некоторые варианты этого гена могут вызвать либо невосприимчивость к боли, либо экстремальные болевые синдромы.

В 2020 году было обнаружено, что три аминокислотных замещения в Nav1.7, происходящие от неандертальцев, влияют на функцию Nav1.7.

Особенно интересно, что люди, несущие эти варианты, испытывают большую болевую чувствительность. Эти варианты, однако, редки в Европе, но более распространены в Америке.

Таким образом, наша болевая чувствительность может быть частично обусловлена генами, которые мы унаследовали от наших древних предков, неандертальцев.

Это открытие может иметь важное значение для понимания механизмов боли и разработки новых методов её лечения.