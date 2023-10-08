Калифорнийских кондоров впервые провакцинируют от птичьего гриппа

Сначала Хаук предположил, что кондор отравился свинцом, когда ел падаль — мясо убитого фермерами скота или диких животных — охотниками. Если туша пролежала достаточно долго, птица отравляется свинцом от пуль.

Но учёный заметил такой симптом, как отёк роговицы, характерный для птичьего гриппа. После консультации с ветеринаром диагноз подтвердился.

Но проблема оказалась масштабнее: при изучении местности обитания кондоров орнитологи находили мёртвых особей, всего 21 птицу. Из-за социальности кондора — птицы селятся стаями — появилась опасность эпидемии ВППГ. К тому же вирус «процветает» во влажных и холодных условиях. А особенность кондора — ночёвка во влажных пещерах.

Чтобы остановить потенциальную эпидемию, было принято решение о вакцинации кондоров от птичьего гриппа, но в США эти препараты никогда не использовались и вакцинация от ВППГ была запрещена. Поэтому Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США (FWS) обратилась к Министерству сельского хозяйства США с просьбой разрешить экстренное использование вакцины против птичьего гриппа для вакцинации кондоров во избежание новой вспышки.

В итоге Минисельхоз США сделало беспрецедентное исключение.