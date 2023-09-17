Калифорния подала в суд на крупнейшие нефтяные компании мира

В иске власти требуют от компаний создать специальный фонд, который будет делиться доходами со штатом, вынужденным бороться с последствиями стихийных бедствий. Ответчиком по иску наряду с нефтяными гигантами выступает Американский институт нефти.

Государство обвиняет их в многолетней практике преуменьшения рисков, связанных с углеводородным топливом, и обмане общественности. За последние несколько лет аналогичные иски в различные судебные инстанции подали семь американских штатов и десятки муниципалитетов.

Однако, по мнению экспертов, это дело может стать самым серьезным вызовом нефтегазовому сектору, поскольку Калифорния является самым густонаселенным штатом и имеет значительный опыт в подобных делах.