Наука и технологии
14:28, 17 сентября 2023
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Калифорния подала в суд на крупнейшие нефтяные компании мира

Ей нужны деньги

Штат Калифорния обвинил пять крупнейших мировых нефтяних компаний - Exxon Mobil, Shell, BP, ConocoPhillips и Chevron - в причастности к климатическому кризису и подал гражданский иск в Сан-Франциско.

Калифорния подала в суд на крупнейшие нефтяные компании мира
© Zbynek Burival

В иске власти требуют от компаний создать специальный фонд, который будет делиться доходами со штатом, вынужденным бороться с последствиями стихийных бедствий. Ответчиком по иску наряду с нефтяными гигантами выступает Американский институт нефти.

Государство обвиняет их в многолетней практике преуменьшения рисков, связанных с углеводородным топливом, и обмане общественности. За последние несколько лет аналогичные иски в различные судебные инстанции подали семь американских штатов и десятки муниципалитетов.

Однако, по мнению экспертов, это дело может стать самым серьезным вызовом нефтегазовому сектору, поскольку Калифорния является самым густонаселенным штатом и имеет значительный опыт в подобных делах.

Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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