Картина «Мона Лиза» оказалась на удивление токсичной

Использование да Винчи красок и пигментов в своих работах интриговало ученых на протяжении многих лет. В то время как обычные художники начала 1500-х годов использовали для грунта деревянных панелей гессо, да Винчи отличался тем, что наносил толстые слои свинцовых белил и добавлял в масляную краску оксид свинца(II). Эта техника придавала краске особые свойства при высыхании. Анализ, проведенный на микрообразцах, полученных с этих шедевров с использованием методов высокого разрешения, выявил присутствие плюмбонакрита - редкого соединения свинца, ранее не обнаруженного в итальянских картинах эпохи Возрождения.

Образование плюмбонакрита в результате реакции между маслом и оксидом свинца(II) свидетельствует о творческом подходе да Винчи к использованию материалов. Несмотря на то, что в его работах нет прямых свидетельств об этом, полученные результаты указывают на то, что оксиды свинца играли важную роль в творчестве да Винчи, что, возможно, способствовало созданию оставленных им шедевров.