«Хаббл» заснял межгалактический взрыв, который пока не объяснен

Первый LFBOT, получивший название AT2018cow, был открыт в 2018 году и по яркости в 100 раз превосходил обычную сверхновую. LFBOT, часто называемые в честь животных, характеризуются короткой продолжительностью и необычным поведением.

Последняя LFBOT, получившая название AT2023fhn, была обнаружена Центром переходных процессов Цвикки и первоначально напоминала сверхновую. Однако последующие наблюдения с помощью космического телескопа Хаббл показали, что «Зяблик» находится в межгалактическом пространстве, что опровергает возможность того, что это была сверхновая, образовавшаяся в результате взрыва массивной звезды.

Астрономы рассматривают два возможных варианта объяснения: это могло произойти в результате разрушения звезды черной дырой средней массы или столкновения двух нейтронных звезд.