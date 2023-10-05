Наука и технологии
09:47, 05 октября 2023
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Кишечник оказался органом, который продолжает существовать после смерти организма

Микробиом кишечника отвечает разложение тела в земле

Учёные объяснили, какой орган может жить в течение нескольких лет даже после смерти организма. Это «экстракорпоральный орган», не менее важный, чем сердце и мозг.

Кишечник оказался органом, который продолжает существовать после смерти организма
© Pexels.com

Речь идёт о кишечнике, точнее, о микробиоме, состоящем из 1012 клеток тела (в цифрах — триллион) и 1014 микробных клеток (порядка ста триллионов). Общий вес микробиома — 2-3 кг.

На протяжении многих лет микробиом может продолжать жизнь, питаясь тканями организма и способствуя разложению тела. При этом клетки микробиома могут жить без кислорода.

При попадании в почву клетки микробома могут жить в этой среде и взаимодействовать с местными почвенными микроорганизмами.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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