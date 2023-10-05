Кишечник оказался органом, который продолжает существовать после смерти организма

Речь идёт о кишечнике, точнее, о микробиоме, состоящем из 1012 клеток тела (в цифрах — триллион) и 1014 микробных клеток (порядка ста триллионов). Общий вес микробиома — 2-3 кг.

На протяжении многих лет микробиом может продолжать жизнь, питаясь тканями организма и способствуя разложению тела. При этом клетки микробиома могут жить без кислорода.

При попадании в почву клетки микробома могут жить в этой среде и взаимодействовать с местными почвенными микроорганизмами.