Кишечник оказался органом, который продолжает существовать после смерти организма

09:47, 05 октября 2023
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Кишечник оказался органом, который продолжает существовать после смерти организмаМикробиом кишечника отвечает разложение тела в земле
Учёные объяснили, какой орган может жить в течение нескольких лет даже после смерти организма. Это «экстракорпоральный орган», не менее важный, чем сердце и мозг.
Речь идёт о кишечнике, точнее, о микробиоме, состоящем из 1012 клеток тела (в цифрах — триллион) и 1014 микробных клеток (порядка ста триллионов). Общий вес микробиома — 2-3 кг.
На протяжении многих лет микробиом может продолжать жизнь, питаясь тканями организма и способствуя разложению тела. При этом клетки микробиома могут жить без кислорода.
При попадании в почву клетки микробома могут жить в этой среде и взаимодействовать с местными почвенными микроорганизмами.