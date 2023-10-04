Китай предложил доставлять зарубежные аппараты на Луну в рамках своей космической миссии

21:00, 04 октября 2023
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Китай предложил доставлять зарубежные аппараты на Луну в рамках своей космической миссииУ Поднебесной есть такая возможность
В ходе 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку (Азербайджан) специалист центра Программы лунных исследований Китайского национального космического управления Ван Цюн предложил зарубежным странам доставку аппаратов на Луну.
Речь идёт о космической программе Chang’e 8.
«Возможности для сотрудничества с международным сообществом открыты. Мы приглашаем международных партнёров для проведения совместных операций на уровне миссий, системы и полезной нагрузки», — заявил учёный.