Наука и технологии
21:00, 04 октября 2023
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Китай предложил доставлять зарубежные аппараты на Луну в рамках своей космической миссии

У Поднебесной есть такая возможность

В ходе 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку (Азербайджан) специалист центра Программы лунных исследований Китайского национального космического управления Ван Цюн предложил зарубежным странам доставку аппаратов на Луну.

Китай предложил доставлять зарубежные аппараты на Луну в рамках своей космической миссии
© Pexels.com

Речь идёт о космической программе Chang’e 8.

«Возможности для сотрудничества с международным сообществом открыты. Мы приглашаем международных партнёров для проведения совместных операций на уровне миссий, системы и полезной нагрузки», — заявил учёный.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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