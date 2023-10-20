«Космическим лекарствам» не дали приземлиться в США, но есть еще Австралия

«Космическим лекарствам» не дали приземлиться в США, но есть еще АвстралияВ чем причина первоначального отказа?
Varda Space Industries, базирующаяся в Калифорнии и занимающаяся исследованиями и производством фармацевтических препаратов в условиях микрогравитации, заключила соглашение о посадке космического аппарата с частным оператором полигона в Австралии.
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Это произошло после того, как правительство США отказалось дать разрешение на возвращение в атмосферу первого экспериментального аппарата компании, на борту которого находились фармацевтические препараты, изготовленные на орбите.
Федеральное управление гражданской авиации США и ВВС США не дали разрешения на посадку космического аппарата Варды на военном полигоне в штате Юта по причине оценки безопасности и риска. Компания продолжает сотрудничать с американскими властями по вопросу возможной посадки космического аппарата в штате Юта, однако вскоре после решения ускорила поиск альтернативных посадочных площадок.
Соглашение с австралийской Southern Launch позволит Varda осуществить спуск и посадку второго аппарата в 2024 году на полигоне Кунибба.