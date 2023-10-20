Наука и технологии
18:54, 20 октября 2023
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«Космическим лекарствам» не дали приземлиться в США, но есть еще Австралия

В чем причина первоначального отказа?

Varda Space Industries, базирующаяся в Калифорнии и занимающаяся исследованиями и производством фармацевтических препаратов в условиях микрогравитации, заключила соглашение о посадке космического аппарата с частным оператором полигона в Австралии.

«Космическим лекарствам» не дали приземлиться в США, но есть еще Австралия

© Ferra.expert

Это произошло после того, как правительство США отказалось дать разрешение на возвращение в атмосферу первого экспериментального аппарата компании, на борту которого находились фармацевтические препараты, изготовленные на орбите.

Федеральное управление гражданской авиации США и ВВС США не дали разрешения на посадку космического аппарата Варды на военном полигоне в штате Юта по причине оценки безопасности и риска. Компания продолжает сотрудничать с американскими властями по вопросу возможной посадки космического аппарата в штате Юта, однако вскоре после решения ускорила поиск альтернативных посадочных площадок.

Соглашение с австралийской Southern Launch позволит Varda осуществить спуск и посадку второго аппарата в 2024 году на полигоне Кунибба.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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