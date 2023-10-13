Красные комнаты возбудили людей сильнее синих

Удивительно, но исследование показало, что люди испытывали несколько большее возбуждение, находясь в более темных помещениях с красными стенами, хотя точные механизмы такой реакции остаются неясными. В предыдущих исследованиях предполагалось, что более насыщенные цвета могут вызывать более сильную реакцию, однако в данном исследовании, в котором рассматривались только два оттенка, эта гипотеза не подтвердилась.

Исследование подчеркивает влияние цвета на эмоции и реакции человека, что является малоизученной областью. Оно также подчеркивает, что эстетические предпочтения, культурные особенности и индивидуальный опыт могут играть важную роль в этих реакциях.