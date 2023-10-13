Наука и технологии
21:01, 13 октября 2023
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Красные комнаты возбудили людей сильнее синих

Количество света тоже влияет

В недавнем исследовании, проведенном психологами из Швейцарии, изучалось влияние цвета на эмоциональную реакцию людей. Используя среду виртуальной реальности (VR), исследователи помещали участников в комнаты с красными или синими стенами различной яркости и насыщенности. Для оценки реакции участников исследования проводился мониторинг электрокардиограммы и активности потовых желез.

Красные комнаты возбудили людей сильнее синих

© Ferra.expert

Удивительно, но исследование показало, что люди испытывали несколько большее возбуждение, находясь в более темных помещениях с красными стенами, хотя точные механизмы такой реакции остаются неясными. В предыдущих исследованиях предполагалось, что более насыщенные цвета могут вызывать более сильную реакцию, однако в данном исследовании, в котором рассматривались только два оттенка, эта гипотеза не подтвердилась.

Исследование подчеркивает влияние цвета на эмоции и реакции человека, что является малоизученной областью. Оно также подчеркивает, что эстетические предпочтения, культурные особенности и индивидуальный опыт могут играть важную роль в этих реакциях.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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