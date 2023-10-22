Кто менее прихотлив: собака или кошка

Среди плюсов содержания кошки в квартире:

отсутствие необходимости в большом пространстве для жизни питомца;

простота ухода;

экономия денег;

чистота дома (кошки более чистоплотны, чем собаки);

отсутствие сильной привязанности к человеку.

Но также вам придётся смириться с тремя минусами: с постоянной уборкой лотка, порчей имущества (кошка может точить когти о мебель), отсутствием надёжной защиты дома.

В целом нужно отталкиваться от своего образа жизни. Если вы не можете часто бывать дома и много времени уделять питомцу, то лучше возьмите кошку. В противном случае заводите собаку или сразу же кошку и собаку вместе.