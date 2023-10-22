Наука и технологии
15:12, 22 октября 2023
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Кто менее прихотлив: собака или кошка

И кого лучше заводить

При выборе домашнего питомца нужно обязательно учитывать несколько факторов. Один из них - это размер животного. Для больших пород нужно много места в доме, а ещё они нуждаются в активных прогулках и физических нагрузках. Это касается как собак, так и кошек.

Кто менее прихотлив: собака или кошка
© iXBT.com

Если вы возьмёте домой собаку, то вас ждут следующие плюсы:

  • преданность и любовь питомца;
  • поддержание физической формы благодаря прогулкам;
  • защита дома;
  • повышение настроения, избавления от стресса и депрессии при общении с собакой.

Но при этом содержание пса имеет значительные минусы. Это возможность развития ожирения у питомца из-за недостатка движения; необходимость регулярного ухода за его зубами, шерстью; трудности с социализацией у пса; необходимость выгуливать его каждый день, лай, скуление, гавканье, которые могут не понравиться вашим соседям; порча вещей; большое количество шерсти вокруг (у длинношёрстных пород); привязанность к человеку.

Кто менее прихотлив: собака или кошка
© iXBT.com

Среди плюсов содержания кошки в квартире:

  • отсутствие необходимости в большом пространстве для жизни питомца;
  • простота ухода;
  • экономия денег;
  • чистота дома (кошки более чистоплотны, чем собаки);
  • отсутствие сильной привязанности к человеку.

Но также вам придётся смириться с тремя минусами: с постоянной уборкой лотка, порчей имущества (кошка может точить когти о мебель), отсутствием надёжной защиты дома.

В целом нужно отталкиваться от своего образа жизни. Если вы не можете часто бывать дома и много времени уделять питомцу, то лучше возьмите кошку. В противном случае заводите собаку или сразу же кошку и собаку вместе.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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