Наука и технологии
20:22, 25 октября 2023
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«Лаборатория Касперского» отметила двуличность родителей в советах для детей по кибербезопасности

Не надо быть такими

«Лаборатория Касперского» провела исследование, результаты которого показали, что большинство родителей в России (87%) предпринимают меры для защиты своих детей в интернете, однако не всегда следуют собственным советам.

«Лаборатория Касперского» отметила двуличность родителей в советах для детей по кибербезопасности
© Ferra.Expert

Родители активно обсуждают с детьми вопросы безопасности, устанавливают ограничения по времени в интернете и используют антивирусные программы. Тем не менее, 13% родителей не предпринимают никаких действий для защиты своих детей в сети.

Эксперты «Лаборатории Касперского» подчеркивают важность обучения детей безопасному поведению в интернете с раннего возраста, а также необходимость использования технических средств защиты.

Однако они также отмечают, что дети часто копируют поведение своих родителей, и если взрослые сами не следуют установленным правилам, это снижает эффективность обучения.

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#Дети
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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