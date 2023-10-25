«Лаборатория Касперского» отметила двуличность родителей в советах для детей по кибербезопасности

Родители активно обсуждают с детьми вопросы безопасности, устанавливают ограничения по времени в интернете и используют антивирусные программы. Тем не менее, 13% родителей не предпринимают никаких действий для защиты своих детей в сети.

Эксперты «Лаборатории Касперского» подчеркивают важность обучения детей безопасному поведению в интернете с раннего возраста, а также необходимость использования технических средств защиты.

Однако они также отмечают, что дети часто копируют поведение своих родителей, и если взрослые сами не следуют установленным правилам, это снижает эффективность обучения.