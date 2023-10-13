Литий-серные батареи стабилизировали: «революция» близко

Одной из основных проблем LSB является "челночный эффект", который приводит к снижению емкости и сокращению срока службы. Исследовательская группа под руководством профессора Юичи Негиши из Токийского научного университета использовала нанокластеры золота, легированные платиной, в качестве эффективного электрокатализатора в LSB. Эти нанокластеры эффективно устраняют челночный эффект, улучшают утилизацию серы и препятствуют образованию литиевых дендритов, что позволяет добиться высокой емкости и стабильности циклирования.

Повышенная плотность энергии, увеличенный срок службы и улучшенные характеристики безопасности, обеспечиваемые нанокластерами металлов в LSB, делают их более экологичными и конкурентоспособными по сравнению с другими технологиями хранения энергии. Эти достижения открывают широкие возможности для использования в электромобилях, портативной электронике и накопителях возобновляемой энергии, что в конечном итоге способствует снижению выбросов углекислого газа и повышению устойчивости энергетического сектора.