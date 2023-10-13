Любите говядину? У вас на 44% повышен риск заболеть диабетом

В ходе анализа данных более 6 млн человек из разных стран мира было выявлено, что увеличение потребления переработанного красного мяса на 50 г в день связано с ростом риска заболеваний сердца на 26% и диабета второго типа на 44%.

Интересно, что в странах Востока, где диета населения богата цельным зерном и овощами, корреляция была менее выражена.

Так, коэффициент риска развития диабета при употреблении переработанного красного мяса в странах Востока составлял 0.96, в то время как в западных странах этот показатель достигал 1.51.

Полученные данные подтверждают важность сбалансированного питания и могут стать отправной точкой для разработки новых рекомендаций по здоровому питанию на глобальном уровне.