Наука и технологии
06:39, 13 октября 2023
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Любите говядину? У вас на 44% повышен риск заболеть диабетом

Но есть выход из ситуации

Команда специалистов из Гонконгского университета опубликовала исследование, согласно которому употребление красного мяса может значительно увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Любите говядину? У вас на 44% повышен риск заболеть диабетом
© Ferra.Expert

В ходе анализа данных более 6 млн человек из разных стран мира было выявлено, что увеличение потребления переработанного красного мяса на 50 г в день связано с ростом риска заболеваний сердца на 26% и диабета второго типа на 44%.

Интересно, что в странах Востока, где диета населения богата цельным зерном и овощами, корреляция была менее выражена.

Так, коэффициент риска развития диабета при употреблении переработанного красного мяса в странах Востока составлял 0.96, в то время как в западных странах этот показатель достигал 1.51.

Полученные данные подтверждают важность сбалансированного питания и могут стать отправной точкой для разработки новых рекомендаций по здоровому питанию на глобальном уровне.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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