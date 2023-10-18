Люди судят близких более строго, чем людей из других групп за те же проступки

Исследование, опубликованное в European Journal of Social Psychology, показало, что мораль служит социальным клеем, скрепляющим сообщества, и когда кто-то из группы нарушает моральные нормы, это воспринимается как более серьезная угроза по сравнению с тем, когда посторонний человек нарушает аналогичные правила.

Симона Танг, соавтор исследования, объясняет, что люди чувствуют сильную связь и привязанность к членам своей группы, но при этом могут сурово осуждать нарушителя внутригрупповых норм, чтобы защитить репутацию коллектива.

Это исследование позволяет по-другому взглянуть на поляризованные политические ландшафты, где люди могут рассматривать других членов своей партии как членов ингруппы и, соответственно, жестко осуждать противоположные взгляды.