Люди судят близких более строго, чем людей из других групп за те же проступки

Люди судят близких более строго, чем людей из других групп за те же проступкиИ речь не только про семью
Новое исследование, проведенное в Корнельском университете, показало, что люди склонны более жестко оценивать тех, кто находится в их собственном кругу, чем чужаков за те же проступки, причем мораль играет в этом явлении значительную роль.
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Исследование, опубликованное в European Journal of Social Psychology, показало, что мораль служит социальным клеем, скрепляющим сообщества, и когда кто-то из группы нарушает моральные нормы, это воспринимается как более серьезная угроза по сравнению с тем, когда посторонний человек нарушает аналогичные правила.
Симона Танг, соавтор исследования, объясняет, что люди чувствуют сильную связь и привязанность к членам своей группы, но при этом могут сурово осуждать нарушителя внутригрупповых норм, чтобы защитить репутацию коллектива.
Это исследование позволяет по-другому взглянуть на поляризованные политические ландшафты, где люди могут рассматривать других членов своей партии как членов ингруппы и, соответственно, жестко осуждать противоположные взгляды.