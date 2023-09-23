Медузы без центрального мозга все равно могут учиться на прошлом опыте

Медузы без центрального мозга все равно могут учиться на прошлом опытеХотя считалось, что наоборот
Ученые обнаружили, что медузы, несмотря на отсутствие центрального мозга, способны учиться на своем опыте, подобно высшим организмам, таким как человек, мыши и мухи.
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Это открытие опровергает общепринятое мнение о том, что для развитого обучения необходим центральный мозг, и позволяет понять эволюционное происхождение обучения и памяти.
В ходе исследования медузу, известную как Tripedalia cystophora, обучали распознавать препятствия и ориентироваться в них. Эти небольшие медузы обладают сложной зрительной системой с 24 глазами, с помощью которых они ориентируются в мутной воде и обходят подводные препятствия, например корни деревьев.
Исследователи проводили эксперименты в полосатых аквариумах, имитирующих естественную среду обитания медуз, и наблюдали за их поведением. Со временем медузы продемонстрировали способность избегать столкновений, ассоциируя визуальные и механические стимулы с препятствиями, что свидетельствует о способности к ассоциативному обучению.
Старший автор исследования Андерс Гарм из Копенгагенского университета подчеркнул, что для понимания сложных нейронных структур важно начинать с более простых организмов, что проливает свет на фундаментальные клеточные механизмы эволюции нервных систем.