Медузы без центрального мозга все равно могут учиться на прошлом опыте

Это открытие опровергает общепринятое мнение о том, что для развитого обучения необходим центральный мозг, и позволяет понять эволюционное происхождение обучения и памяти.

В ходе исследования медузу, известную как Tripedalia cystophora, обучали распознавать препятствия и ориентироваться в них. Эти небольшие медузы обладают сложной зрительной системой с 24 глазами, с помощью которых они ориентируются в мутной воде и обходят подводные препятствия, например корни деревьев.

Исследователи проводили эксперименты в полосатых аквариумах, имитирующих естественную среду обитания медуз, и наблюдали за их поведением. Со временем медузы продемонстрировали способность избегать столкновений, ассоциируя визуальные и механические стимулы с препятствиями, что свидетельствует о способности к ассоциативному обучению.

Старший автор исследования Андерс Гарм из Копенгагенского университета подчеркнул, что для понимания сложных нейронных структур важно начинать с более простых организмов, что проливает свет на фундаментальные клеточные механизмы эволюции нервных систем.