Межпланетная станция Psyche отправилась к астероиду

Запуск состоялся 12 октября 2023 года: космический аппарат поднялся в воздух на борту тяжелой ракеты SpaceX Falcon Heavy с космодрома NASA имени Кеннеди.

Психея, расположенная в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, предположительно является астероидом М-типа (металлическим) и, возможно, планетарным ядром, которое было обнажено в результате столкновений на ранних этапах формирования Солнечной системы. Исследователи надеются выяснить истинный состав астероида и узнать, какие тайны он хранит.

Ожидается, что космический аппарат достигнет Психеи в конце июля 2029 года и проведет 26 месяцев на орбите астероида, изучая его поверхность, получая изображения и определяя его металлическую природу. На борту аппарата также находится демонстрационный образец технологии оптической связи в глубоком космосе, которая может произвести революцию в передаче данных в будущих космических исследованиях.