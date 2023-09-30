Микропластик добрался уже до облаков

В каждом литре исследованной облачной воды содержалось от 6,7 до 13,9 микропластика. Это открытие, ставшее первым сообщением о наличии в облачной воде микропластика, переносимого по воздуху, свидетельствует о том, что эти частицы распространены даже в отдаленных районах.

Микропластик образуется из различных источников, включая распад крупных пластиковых изделий, дезинтегрированные автомобильные шины и средства личной гигиены. Присутствие этих частиц в облаках вызывает опасения дальнейшего загрязнения окружающей среды пластиком, поскольку они могут способствовать выпадению «пластиковых дождей», загрязняющих продукты питания и источники воды. Кроме того, микропластик, находящийся в воздухе и подвергающийся воздействию ультрафиолетового излучения в верхних слоях атмосферы, может способствовать выбросу парниковых газов, что может повлиять на изменение климата.

Исследователи подчеркивают необходимость активной борьбы с «пластиковым загрязнением воздуха» для предотвращения экологического ущерба и рисков для здоровья.

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