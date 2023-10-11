Миссия по поиску жизни на Европе близка к старту, но у нее есть проблемы

Под ледяной корой Европы скрывается огромный глобальный океан, что делает ее интересным объектом для поиска внеземной жизни. Космический аппарат Europa Clipper с девятью современными приборами будет двигаться по орбите Юпитера и совершит около 50 сближений с Европой.

Миссия столкнулась с многочисленными проблемами, включая политические споры по поводу выбора ракеты и задержки из-за пандемии. В конечном итоге запуск будет осуществлен на борту тяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX. Europa Clipper позволит получить важнейшие сведения об этой интригующей луне и станет важным шагом в освоении планет.

Несмотря на оптимизм, связанный с этой миссией, бюджетные ограничения НАСА могут повлиять и на будущие планетарные научные миссии, включая миссию по возвращению образцов с Марса, из-за проблем со стоимостью и графиком.