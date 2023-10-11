Миссия по поиску жизни на Европе близка к старту, но у нее есть проблемы

Миссия по поиску жизни на Европе близка к старту, но у нее есть проблемыВ основном с финансами
Миссия НАСА к луне Юпитера Европе под названием Europa Clipper будет запущена в 21-дневное планетарное окно, которое откроется через год, 10 октября 2024 года. Эта миссия стоимостью 5 млрд долларов будет исследовать, скрывает ли ледяная поверхность Европы места, где может существовать жизнь.
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Под ледяной корой Европы скрывается огромный глобальный океан, что делает ее интересным объектом для поиска внеземной жизни. Космический аппарат Europa Clipper с девятью современными приборами будет двигаться по орбите Юпитера и совершит около 50 сближений с Европой.
Миссия столкнулась с многочисленными проблемами, включая политические споры по поводу выбора ракеты и задержки из-за пандемии. В конечном итоге запуск будет осуществлен на борту тяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX. Europa Clipper позволит получить важнейшие сведения об этой интригующей луне и станет важным шагом в освоении планет.
Несмотря на оптимизм, связанный с этой миссией, бюджетные ограничения НАСА могут повлиять и на будущие планетарные научные миссии, включая миссию по возвращению образцов с Марса, из-за проблем со стоимостью и графиком.