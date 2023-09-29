Млечный путь оказался в пять раз «худее» прошлых прогнозов

Ученые изучили каталог данных телескопа Gaia Европейского космического агентства (ESA). Третий выпуск каталога, опубликованный в 2022 году, описывает характеристики 1,8 млрд звезд. Авторам удалось построить наиболее точную кривую вращения Млечного Пути и скорректировать его массу. Ранее определение кривой вращения нашей галактики было сложной задачей из-за положения Земли, что затрудняло точное определение движений и расстояний между звездами в галактическом диске.

В результате был сделан вывод, что общая масса Млечного Пути «всего лишь» в двести миллиардов раз больше массы Солнца. Это значительно меньше предыдущих оценок, которые были примерно в четыре-пять раз выше. Кроме того, кривая вращения галактики нетипична - она не является плоской по сравнению с другими крупными спиральными галактиками.