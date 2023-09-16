Наука и технологии
17:19, 16 сентября 2023
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Модуль лунного корабля «Аполлон-17» вызывал лунотрясения

Все дело в температурных колебаниях

В ходе исследования были обнаружены ранее неизвестные лунотрясения на поверхности Луны, вызванные температурными колебаниями и расположенными поблизости антропогенными конструкциями, такими как космические корабли, оставленные американскими астронавтами во времена «Аполлона».

Модуль лунного корабля «Аполлон-17» вызывал лунотрясения

© Stable Diffusion

Исследователи, используя современные алгоритмы для анализа данных, обнаружили, что температурные колебания на Луне могут приводить к расширению и сжатию структур, вызывая вибрации. Эти толчки, называемые импульсными термолунотрясениями, отличаются от естественных лунотрясений. Хотя они не опасны, их понимание необходимо для будущих исследований Луны, особенно если NASA, или любая другая страна, создаст постоянный лунный аванпост (у американцев за это отвечает программа Artemis).

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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