Модуль лунного корабля «Аполлон-17» вызывал лунотрясения

Исследователи, используя современные алгоритмы для анализа данных, обнаружили, что температурные колебания на Луне могут приводить к расширению и сжатию структур, вызывая вибрации. Эти толчки, называемые импульсными термолунотрясениями, отличаются от естественных лунотрясений. Хотя они не опасны, их понимание необходимо для будущих исследований Луны, особенно если NASA, или любая другая страна, создаст постоянный лунный аванпост (у американцев за это отвечает программа Artemis).