Могут ли организмы, у которых нет мозга, учиться

Обучение - это изменение поведения в результате полученного опыта. Происходить это может в разных формах. Например, через многократное воздействие чего-либо, через создание ассоциаций между сигналом и поведением.

У некоторых животных мозга нет совсем. Например, это медузы. Однако исследования показали, что даже они способны обучаться. Так, в ходе недавнего исследования выяснилось, что коробчатые медузы могут связывать изменения интенсивности света с тактильными ощущениями и изменять в зависимости от этого своё плавание. При этом у них имеется всего несколько тысяч нейронов (нервных клеток), которые сгруппированы вокруг глаз.