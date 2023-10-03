Могут ли организмы, у которых нет мозга, учиться

Могут ли организмы, у которых нет мозга, учитьсяВот что известно сейчас учёным
Мозг представляет собой эволюционное чудо. Благодаря ему животные (в том числе человек) могут гибко реагировать на изменения окружающей среды. Но что насчёт тех, у кого нет этого органа?
Обучение - это изменение поведения в результате полученного опыта. Происходить это может в разных формах. Например, через многократное воздействие чего-либо, через создание ассоциаций между сигналом и поведением.
У некоторых животных мозга нет совсем. Например, это медузы. Однако исследования показали, что даже они способны обучаться. Так, в ходе недавнего исследования выяснилось, что коробчатые медузы могут связывать изменения интенсивности света с тактильными ощущениями и изменять в зависимости от этого своё плавание. При этом у них имеется всего несколько тысяч нейронов (нервных клеток), которые сгруппированы вокруг глаз.
Слизевики - одноклеточные организмы, которые относятся группе протистов. Они немного схожи с грибами. В ходе экспериментов обнаружилось, что слизевики могут запоминать маршруты, ведущие к еде, использовать прошлый опыт для поиска пищи, игнорировать горький кофеин в поисках питательных наград.
Получается, что обучение характерно не только для существ, у которых есть мозг или его зачатки.