Мозг муравьев удалось «перепрограммировать»

Муравьиные колонии известны своей хорошо организованной структурой с четким разделением труда. Однако молекулярные механизмы, управляющие этим разделением, остаются малоизученными.

Исследование, опубликованное в журнале Cell, показывает, что BBB у муравьев играет определенную роль в этом процессе, регулируя уровень гормонов, поступающих в мозг. Исследователи обнаружили, что у муравьев-солдат уровень фермента, называемого эстеразой ювенильного гормона, в ВВВ выше, чем у муравьев-собирателей. Когда ювенильный гормон вводился непосредственно в мозг муравьев-солдат, их поведение менялось в сторону поиска пищи.

Это открытие подчеркивает активную роль BBB в контроле социального поведения муравьев и позволяет предположить, что подобные механизмы могут существовать и в других организмах.