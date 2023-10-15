Наука и технологии
21:04, 15 октября 2023
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Мозг муравьев удалось «перепрограммировать»

И сделать из солдата собирателя

Недавнее исследование показало, что сложная кастовая система в муравьиных колониях частично регулируется аналогом гематоэнцефалического барьера (BBB), который контролирует поступление веществ в мозг. Благодаря этим знаниям ученым удалось превратить солдата муравья в собирателя.

Мозг муравьев удалось «перепрограммировать»

© Ferra.expert

Муравьиные колонии известны своей хорошо организованной структурой с четким разделением труда. Однако молекулярные механизмы, управляющие этим разделением, остаются малоизученными.

Исследование, опубликованное в журнале Cell, показывает, что BBB у муравьев играет определенную роль в этом процессе, регулируя уровень гормонов, поступающих в мозг. Исследователи обнаружили, что у муравьев-солдат уровень фермента, называемого эстеразой ювенильного гормона, в ВВВ выше, чем у муравьев-собирателей. Когда ювенильный гормон вводился непосредственно в мозг муравьев-солдат, их поведение менялось в сторону поиска пищи.

Это открытие подчеркивает активную роль BBB в контроле социального поведения муравьев и позволяет предположить, что подобные механизмы могут существовать и в других организмах.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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