Можно ли получить кислород так, как в фильме «Марсианин», - из гидразина

Однако при осуществлении всего описанного выше может возникнуть несколько сложностей. Во-первых, гидразин - это токсичное и взрывоопасное вещество. Хранить, перевозить, использовать его нужно с особой осторожностью, поскольку он при контакте с ним может привести даже к смерти. Среди других неприятных побочных эффектов - головная боль, тошнота, судороги, рвота, кома. Поэтому для работы с этим веществом понадобится специальная одежда, соответствующее оборудование и т.п.

Кроме того, для получения кислорода и воды из гидразина нужно большое количество энергии. Её можно получить из батарей, солнечных панелей и из других источников, но они могут быть неэффективными в космосе.

Получать кислород и воду из гидразина и углекислого газа невыгодно, так как это связано с определёнными потерями тепла. То есть вы, скорее всего, получите меньше кислорода и воды, чем это возможно теоретически.

Также процесс получения воды и кислорода из гидразина может привести к повреждению оборудования или загрязнению окружающей среды.

Наконец, в целом получать что-то из гидразина экономически невыгодно. Всё потому, что он представляет собой дорогое и дефицитное вещество, которое недоступно вообще на Марсе или доступно в ограниченном количестве. С Земли доставлять его будет очень сложно, затратно и рискованно.