Можно ли получить кислород так, как в фильме «Марсианин», - из гидразина

Можно ли получить кислород так, как в фильме «Марсианин», - из гидразинаДругими словами, из ракетного топлива
В фильме «Марсианин» главный герой, когда оказывается на Марсе, находит способ получить воду и кислород из ракетного топлива. Но это вообще реалистично?
Теоретически получить из гидразина воду и кислород вполне возможно. При воздействии катализатора или при нагревании гидразин распадается на азот и атомарный водород. При сжигании водорода с углекислым газом (который преобладает в атмосфере на Марсе) образуются два вещества: вода и монооксид углерода.
Проблема заключается в том, что монооксид углерода - ядовит. Поэтому его необходимо или превратить в более безопасное вещество, либо вообще изолировать от жилого пространства. В фильме главный герой использует для этого катализатор, состоящий из циркония и железа. В результате получается кислород и углекислый газ.
Однако при осуществлении всего описанного выше может возникнуть несколько сложностей. Во-первых, гидразин - это токсичное и взрывоопасное вещество. Хранить, перевозить, использовать его нужно с особой осторожностью, поскольку он при контакте с ним может привести даже к смерти. Среди других неприятных побочных эффектов - головная боль, тошнота, судороги, рвота, кома. Поэтому для работы с этим веществом понадобится специальная одежда, соответствующее оборудование и т.п.
Кроме того, для получения кислорода и воды из гидразина нужно большое количество энергии. Её можно получить из батарей, солнечных панелей и из других источников, но они могут быть неэффективными в космосе.
Получать кислород и воду из гидразина и углекислого газа невыгодно, так как это связано с определёнными потерями тепла. То есть вы, скорее всего, получите меньше кислорода и воды, чем это возможно теоретически.
Также процесс получения воды и кислорода из гидразина может привести к повреждению оборудования или загрязнению окружающей среды.
Наконец, в целом получать что-то из гидразина экономически невыгодно. Всё потому, что он представляет собой дорогое и дефицитное вещество, которое недоступно вообще на Марсе или доступно в ограниченном количестве. С Земли доставлять его будет очень сложно, затратно и рискованно.