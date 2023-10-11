Наука и технологии
17:58, 11 октября 2023
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Мужчина обучил камеры отпугивать барсуков и лисиц

С названием Furbinator 3000

Джеймс Милвард, житель графства Суррей, которому надоело, что лисы и барсуки портят его сад, придумал креативное решение, приспособив камеры Ring для отпугивания этих ночных существ.

Мужчина обучил камеры отпугивать барсуков и лисиц

© Stable Diffusion

Он подключил камеры к устройству, издающему высокочастотные звуки, и обучил систему, используя сотни изображений нарушителей сада. Это позволило системе, получившей название Furbinator 3000, распознавать и издавать высокочастотный звук при обнаружении лисы или барсука.

Научить систему отличать животных от других объектов оказалось непростой задачей. Поначалу она ошибочно принимала барсука за зонтик, а иногда - за раковину или медведя. Благодаря машинному обучению и передаче изображений животных устройство научилось распознавать вредителей.

Он выложил свой код в открытый доступ, предполагая, что технология может найти более широкое применение, особенно в сельском хозяйстве.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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