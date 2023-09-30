На 32 страны подали в суд из-за изменения климата

Это дело, поданное в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, является первым в своем роде. Заявители утверждают, что частые лесные пожары в Португалии с 2017 года являются прямым следствием глобального потепления и что правительства не выполняют поставленную в Парижском соглашении задачу по ограничению глобального потепления до 1,5°C. Они утверждают, что их основные права человека, включая право на жизнь и семейную жизнь, нарушаются из-за бездействия в связи с изменением климата.

Адвокаты истцов утверждают, что нынешняя политика правительств может привести к 3°C глобального потепления к концу столетия. Правительства стран, участвующих в деле, утверждают, что в деле нет непосредственных доказательств, связывающих изменение климата с причинением вреда, и что климатическая политика находится вне юрисдикции ЕСПЧ.