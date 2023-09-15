На навыки птиц в решении проблем влияет сложность их песен

Исследователи протестировали целый ряд видов птиц и обнаружили, что те из них, которые способны к непрерывному обучению, позволяющему заучивать новые песенные мотивы на протяжении всей жизни, лучше справляются с задачами по решению проблем. В эту группу вошли кардиналы, малиновки и зяблики.

Кроме того, виды, способные подражать чужим «голосам», также показали высокие результаты в тестах на решение задач.

Однако в других тестах на интеллект, оценивающих самоконтроль и ассоциативное обучение, не наблюдалось никакой закономерности.

Исследование подчеркивает сложность проблемы интеллекта и позволяет предположить, что некоторые когнитивные способности могут возникнуть как побочный продукт эволюционной адаптации.