Наука и технологии
19:21, 15 сентября 2023
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На навыки птиц в решении проблем влияет сложность их песен

Такая тенденция не у одного вида

В то время как люди приписывают интеллекту различные аспекты, данное исследование, проведенное в Рокфеллеровском университете, посвящено певчим птицам и связи между разучиванием ими сложных песен и когнитивными способностями.

На навыки птиц в решении проблем влияет сложность их песен

© Ferra.expert

Исследователи протестировали целый ряд видов птиц и обнаружили, что те из них, которые способны к непрерывному обучению, позволяющему заучивать новые песенные мотивы на протяжении всей жизни, лучше справляются с задачами по решению проблем. В эту группу вошли кардиналы, малиновки и зяблики.

Кроме того, виды, способные подражать чужим «голосам», также показали высокие результаты в тестах на решение задач.

Однако в других тестах на интеллект, оценивающих самоконтроль и ассоциативное обучение, не наблюдалось никакой закономерности.

Исследование подчеркивает сложность проблемы интеллекта и позволяет предположить, что некоторые когнитивные способности могут возникнуть как побочный продукт эволюционной адаптации.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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