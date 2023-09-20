Найден возможный «виновник» появления жизни на ранней Земле

Земная кора, возраст которой составляет около четырех миллиардов лет, первоначально состояла из пород, называемых базальтами, толщиной 25-50 км. Согласно гипотезе литосферной «крышки», эта кора полностью покрывала Землю, еще не образуя плит. Впоследствии базальтовая кора дифференцировалась и образовала древнейшую стабильную континентальную кору. Однако тектонические процессы, ответственные за формирование этого континентального материала, остаются неизвестными.

Исследователи предложили несколько объяснений формирования современной земной коры. Одно из них - неглубокая субдукция, когда плиты действительно существовали, и одна из них опустилась под другую, вызвав частичное плавление и изменив химический состав магмы, образовавшейся из мантии. В качестве альтернативы на глубинах менее 50 км могли происходить многочисленные относительно внутрикоровые механизмы, не связанные с плитами. Например, при сагдукции плотный участок коры под действием силы тяжести погружается в мантию.

Ученые провели эксперименты по выращиванию устойчивых кристаллов некоторых минералов (граната, плагиоклазового шпата, рутила, амфибола) при высоком давлении и температуре (1500-1650 градусов Цельсия). Условия имитировали условия океанического плато - плоской возвышенности, характерной для ранней базальтовой коры 3,6-4 млрд. лет назад. Исследования показали, что континентальная кора не могла образоваться при давлении ниже 1,4 гигапаскаля на глубине до 50 км. Следовательно, процесс образования континентальной магмы происходил на гораздо больших глубинах, вероятно, связанных с глубинной субдукцией.

Авторы делают вывод, что тектоника плит, даже в примитивной форме, существовала уже четыре миллиарда лет назад. Она способствовала эрозии, осадконакоплению, образованию гор и вулканической активности. Газы, выделяющиеся при извержениях вулканов, могли способствовать возникновению жизни на Земле, являясь источником пребиотических молекул.