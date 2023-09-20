Наука и технологии
17:24, 20 сентября 2023
1 мин.

Найдена 500-летняя настольная игра, вырезанная в камне

В нее все еще можно играть

Археологи обнаружили древнюю игровую доску, высеченную в песчанике на полу замка Чмелув в Польше, возраст которой предположительно составляет около 500 лет. Назначение доски остается неясным: возможно, она служила для развлечения строителей, детей или слуг, а возможно, передавала символическое послание.

Найдена 500-летняя настольная игра, вырезанная в камне
© Tomasz Olszacki

Резная доска напоминает игру, известную под названием «Мельница», или «Девять мужчин Морриса» - стратегическую настольную игру для двух человек, насчитывающую тысячи лет. Подобная доска была найдена на кровельных плитах древнеегипетского храма в Курне, построенного еще до нашей эры.

Историки предполагают, что римляне могли быть знакомы с этой игрой по торговым путям, а упоминания о ней встречаются в произведениях Овидия и Шекспира. В игре игроки пытаются сформировать «мельницу», выстраивая три свои фигуры по горизонтали или вертикали и удаляя фигуры противника.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.