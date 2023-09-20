Найдена 500-летняя настольная игра, вырезанная в камне

Резная доска напоминает игру, известную под названием «Мельница», или «Девять мужчин Морриса» - стратегическую настольную игру для двух человек, насчитывающую тысячи лет. Подобная доска была найдена на кровельных плитах древнеегипетского храма в Курне, построенного еще до нашей эры.

Историки предполагают, что римляне могли быть знакомы с этой игрой по торговым путям, а упоминания о ней встречаются в произведениях Овидия и Шекспира. В игре игроки пытаются сформировать «мельницу», выстраивая три свои фигуры по горизонтали или вертикали и удаляя фигуры противника.