Найдена 500-летняя настольная игра, вырезанная в камне

Найдена 500-летняя настольная игра, вырезанная в камнеВ нее все еще можно играть
Археологи обнаружили древнюю игровую доску, высеченную в песчанике на полу замка Чмелув в Польше, возраст которой предположительно составляет около 500 лет. Назначение доски остается неясным: возможно, она служила для развлечения строителей, детей или слуг, а возможно, передавала символическое послание.
Резная доска напоминает игру, известную под названием «Мельница», или «Девять мужчин Морриса» - стратегическую настольную игру для двух человек, насчитывающую тысячи лет. Подобная доска была найдена на кровельных плитах древнеегипетского храма в Курне, построенного еще до нашей эры.
Историки предполагают, что римляне могли быть знакомы с этой игрой по торговым путям, а упоминания о ней встречаются в произведениях Овидия и Шекспира. В игре игроки пытаются сформировать «мельницу», выстраивая три свои фигуры по горизонтали или вертикали и удаляя фигуры противника.