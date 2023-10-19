Наука и технологии
21:11, 19 октября 2023
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Найдена связь между жестоким обращением в детстве и проблемами со сном во взрослом возрасте

Объяснит ли это повальную бессонницу у современных молодых людей?

Исследование, проведённое в Китае, обнаружило, что дети, подвергшиеся жестокому обращению, в дальнейшем сталкиваются с проблемами со сном.

Найдена связь между жестоким обращением в детстве и проблемами со сном во взрослом возрасте
© Ferra.Expert

Эта связь может быть обусловлена трудностями в управлении своими эмоциями, вызванными травмами детства.

Молодые люди чаще сталкиваются с проблемами сном, чем дети и подростки. Китайские учёные решили изучить, как жестокое обращение в детстве влияет на качество сна взрослых.

Они предположили, что такое обращение может нарушить способность человека управлять своими эмоциями. Дети, пережившие подобный опыт, могут испытывать трудности в выборе правильной стратегии поведения и эмоциональной реакции. Эти проблемы могут привести к нарушениям сна в будущем.

В исследовании участвовали молодые люди из разных регионов Китая. Они заполнили анкеты, оценивающие их детские травмы, стратегии регулирования эмоций и качество сна.

Результаты показали, что у тех, кто в детстве сталкивался с физическим и эмоциональным насилием, проблемы со сном были наиболее выражены.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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