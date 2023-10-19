Найдена связь между жестоким обращением в детстве и проблемами со сном во взрослом возрасте

Эта связь может быть обусловлена трудностями в управлении своими эмоциями, вызванными травмами детства.

Молодые люди чаще сталкиваются с проблемами сном, чем дети и подростки. Китайские учёные решили изучить, как жестокое обращение в детстве влияет на качество сна взрослых.

Они предположили, что такое обращение может нарушить способность человека управлять своими эмоциями. Дети, пережившие подобный опыт, могут испытывать трудности в выборе правильной стратегии поведения и эмоциональной реакции. Эти проблемы могут привести к нарушениям сна в будущем.

В исследовании участвовали молодые люди из разных регионов Китая. Они заполнили анкеты, оценивающие их детские травмы, стратегии регулирования эмоций и качество сна.

Результаты показали, что у тех, кто в детстве сталкивался с физическим и эмоциональным насилием, проблемы со сном были наиболее выражены.