Найдены самые старые в мире сандалии. Им более 6000 лет

Найдены самые старые в мире сандалии. Им более 6000 летУдобные, наверное, были
В пещере на юге Испании были обнаружены древние сандалии, сплетенные из травы эспарто, возраст которых составляет около 6 200 лет, что на несколько столетий превышает возраст аналогичной обуви, найденной в других странах Европы.
Исследователи, используя современные методы радиоуглеродного датирования, проанализировали 76 артефактов, изготовленных из дерева, тростника и эспарто, включая корзины, шнуры, циновки и деревянный молоток. Некоторые из корзин оказались даже старше сандалий, что стало первым прямым доказательством плетения корзин ранними охотниками-собирателями и земледельцами этого региона.
Уникальная сохранность этих артефактов растительного происхождения объясняется сухой и низкой влажностью воздуха в пещере. Хотя точный контекст их обнаружения остается неизвестным, сандалии и другие предметы представляют собой редкую коллекцию органических артефактов ранних земледельческих сообществ. Эти находки опровергают предположения о ранних человеческих сообществах в Южной Европе и демонстрируют мастерство доисторических обществ. В частности, сандалии, изготовленные из дробленого эспарто для придания им гибкости, являются одним из самых древних и разнообразных наборов доисторической обуви в Европе.