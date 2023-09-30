Наука и технологии
19:05, 30 сентября 2023
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Найдены самые старые в мире сандалии. Им более 6000 лет

Удобные, наверное, были

В пещере на юге Испании были обнаружены древние сандалии, сплетенные из травы эспарто, возраст которых составляет около 6 200 лет, что на несколько столетий превышает возраст аналогичной обуви, найденной в других странах Европы.

Найдены самые старые в мире сандалии. Им более 6000 лет
© MUTERMUR project

Исследователи, используя современные методы радиоуглеродного датирования, проанализировали 76 артефактов, изготовленных из дерева, тростника и эспарто, включая корзины, шнуры, циновки и деревянный молоток. Некоторые из корзин оказались даже старше сандалий, что стало первым прямым доказательством плетения корзин ранними охотниками-собирателями и земледельцами этого региона.

Уникальная сохранность этих артефактов растительного происхождения объясняется сухой и низкой влажностью воздуха в пещере. Хотя точный контекст их обнаружения остается неизвестным, сандалии и другие предметы представляют собой редкую коллекцию органических артефактов ранних земледельческих сообществ. Эти находки опровергают предположения о ранних человеческих сообществах в Южной Европе и демонстрируют мастерство доисторических обществ. В частности, сандалии, изготовленные из дробленого эспарто для придания им гибкости, являются одним из самых древних и разнообразных наборов доисторической обуви в Европе.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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