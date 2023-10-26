Найдены три новых вида сумчатых млекопитающих, но есть нюанс

К сожалению, четыре из этих вновь выявленных видов, похоже, исчезли. Эти экосистемные «инженеры» играют важнейшую роль в окружающей среде, контролируя популяции насекомых и грызунов и способствуя обороту почвы в пустынных районах благодаря своей норовистой деятельности.

Хотя открытие дополнительных видов может показаться многообещающим, вероятность того, что они уже вымерли, подчеркивает серьезные проблемы, с которыми сталкивается дикая природа Австралии в связи с ухудшением состояния окружающей среды и угрозами со стороны завезенных хищников, таких как лисы и кошки. Исследование подчеркивает важность понимания и решения этих проблем для защиты уникальных видов сумчатых Австралии.