Найдены три новых вида сумчатых млекопитающих, но есть нюанс

Найдены три новых вида сумчатых млекопитающих, но есть нюансОни могут быть вымершими
Три новых вида мулгаров (сумчатых мышей), небольших плотоядных животных, обитающих в засушливых и полузасушливых районах Австралии, были обнаружены исследователями из Университета Кертина. Однако радость от этого открытия омрачается вероятностью того, что все три вида уже вымерли.
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К сожалению, четыре из этих вновь выявленных видов, похоже, исчезли. Эти экосистемные «инженеры» играют важнейшую роль в окружающей среде, контролируя популяции насекомых и грызунов и способствуя обороту почвы в пустынных районах благодаря своей норовистой деятельности.
Хотя открытие дополнительных видов может показаться многообещающим, вероятность того, что они уже вымерли, подчеркивает серьезные проблемы, с которыми сталкивается дикая природа Австралии в связи с ухудшением состояния окружающей среды и угрозами со стороны завезенных хищников, таких как лисы и кошки. Исследование подчеркивает важность понимания и решения этих проблем для защиты уникальных видов сумчатых Австралии.