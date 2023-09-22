NASA начало принимать заявки на разработку космических кораблей для сведения МКС с орбиты

12:17, 22 сентября 2023
1 мин.
NASA начало принимать заявки на разработку космических кораблей для сведения МКС с орбитыЭто может сделать и российский «Прогресс»
NASA начало принимать заявки от промышленных компаний на разработку космического корабля (USDV) для сведения с орбиты Международной космической станции. Официально работа МКС запланирована до 2028 года минимум.
© NASA
Ведущие космические агентства — NASA, JAXA, ESA планируют поддерживать работу станции вплоть до 2030 года. Для этих целей и нужны USDV.
При этом изначально для сведения МКС с орбиты планировалось использование российского грузового корабля «Прогресс». Но, видимо, американское космическое агентство решило перестраховаться и заложило в бюджет на 2024 финансовый год расходы на строительство USDV.