NASA отложило выход астронавтов в космос из-за неисправности модуля «Наука» на МКС

Агентство запланировало выход в космос двух пар астронавтов с американского сегмента МКС 12 и 20 октября. Но теперь, из-за поломки, выход отложен на неопределённый срок.

В своём аккаунте Х NASA сообщило, что позднее сообщит о новых датах выхода астронавтов в космос, после изучения и исправления проблемы.