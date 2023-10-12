NASA отложило выход астронавтов в космос из-за неисправности модуля «Наука» на МКС

09:00, 12 октября 2023
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NASA отложило выход астронавтов в космос из-за неисправности модуля «Наука» на МКСВыход отложен на неопределённый срок
NASA вместе с Роскосмосом заявили об утечке теплоносителя резервного контура радиатора модуля «Наука» на российском сегменте МКС. Но по этой причине в открытsq космос не смогут выйти астронавты NASA.
Агентство запланировало выход в космос двух пар астронавтов с американского сегмента МКС 12 и 20 октября. Но теперь, из-за поломки, выход отложен на неопределённый срок.
В своём аккаунте Х NASA сообщило, что позднее сообщит о новых датах выхода астронавтов в космос, после изучения и исправления проблемы.